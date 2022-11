Ischia, Pichetto Fratin: «Arrestare il sindaco». Salvini: «Io i primi cittadini li voglio proteggere». La polemica è trasversale

«Sindaco in galera e anche tutti quelli che lasciano fare». Le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin pronunciate stamattina alla radio sono un caso. Perchè? Auspicare l'arresto di un primo cittadino è parso eccessivo a molti. Oltre all'opposizione, che è partita in un coro di condanne automatico, anche nella maggioranza si registrano malumori. Salvini è andato nella direzione opposta a quella predicata a Rtl 102.5 da Pichetto Fratin e anche gli ambienti di Forza Italia, partito di riferimento del ministro e di stampo garantista, sono rimasti in un silenzio alquanto freddo. L'ex forzista, oggi FdI, Raffaele Fitto, ministro per il Sud e la coesione sociale, interpellato sulla questione ha risposto: «Ero al convegno (Svimez, ndr), non prendeva il telefonino».

Il vicepremier Matteo Salvini, a stretto giro e piuttosto seccato, ha cercato di passare un colpo di spugna sulla dichiarazione del collega Pichetto Fratin. «C'è qualcuno che vorrebbe arrestare i sindaci, mentre io li vorrei proteggere. E vorrei liberare i sindaci, perchè su loro gravano le maggiori responsabilità», ha detto Salvini intervenendo all'evento Lombardia 2030. Poche ore prima il ministro dell'Ambiente aveva invitato ad «arrestare il sindaco e coloro che lasciano fare».

Ai ministri loquaci @GiorgiaMeloni dovrebbe recapitare il motto di Andreotti: ‘ il governo non ha portavoce ma portasilenzi’. — Gianfranco Rotondi (@grotondi) November 28, 2022

Poi è intervenuto anche un altro collega del governo Meloni: Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare. «Bisogna garantire accanto al sindaco una costante presenza dello Stato perché spesso dietro l'abusivismo edilizio ci sono le organizzazioni criminali». «Può capitare a tutti di essere fraintesi - ha aggiunto -. Viviamo ogni giorno sul filo del rasoio».

L'Anci, l'associazione dei comuni italiani, il "sindacato" dei primi cittadini, ha giudicato quelle esternazioni inaccettabili e sconcertanti. Il presidente Antonio Decaro dichiara: «Siamo sicuri che non rappresenti la linea del governo sul tema annoso e drammatico del dissesto idrogeologico del nostro territorio, delle sue responsabilità, e di chi e come ci si possa mettere riparo».

In un'intervista al Corriere della Sera pubblicata stamattina Pichetto Fratin, in realtà, aveva spezzato una lancia a favore dei sindaci evocando il tema dell'abuso d'ufficio che il governo vorrebbe riscrivere: «L’Italia ha tantissime competenze nel pubblico e nel privato e ci sono sicuramente enti in difficolta ma bisogna anche mettere quelle figure nelle condizioni che se firmano un atto non vengono poi perseguiti. Spesso c’e un problema di inutili complicazioni nei processi: per questo il mio dicastero ha messo in atto un processo di semplificazione. I cittadini e le imprese non possono aspettare anni prima di ottenere una autorizzazione. Gli amministratori non devono temere di mettere una firma».

