Cutro, Piantedosi: «Richiesta di soccorso alle 4. Virata degli scafisti ha fatto rompere lo scafo»

Al via nell'Aula della Camera l'informativa urgente del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul naufragio di migranti in Calabria. Al termine dell'intervento del titolare del Viminale si terrà un dibattito. L'emiciclo non appariva all'inizio particolarmente affollato. Man mano che Piantedosi parlava gli scranni si sono andati via via riempiendo.

Il bilancio

«Voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e di tutto il Governo, per le vittime di questo ennesimo, tragico, naufragio e la vicinanza alle loro famiglie e ai superstiti». Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa alla Camera sui fatti di Cutro.









Il bilancio «non è ancora definitivo», ma «gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo, 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati». Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa alla Camera sui fatti di Cutro.









«Appresa la notizia del naufragio, mi sono immediatamente recato a Cutro per testimoniare, a nome del Governo, il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti, nonché alle Amministrazioni locali. Anche in questa sede desidero rivolgere una parola di profonda gratitudine alla Calabria che, da sempre, accoglie con solidarietà e generosità i tanti migranti che sbarcano sulle sue coste e che affronta questa tragedia con compostezza e dignità non comuni».



Migranti, Piantedosi: «Vicini alle famiglie del naufragio di Cutro». Il bilancio (non ancora definitivo) parla di 72, di cui 28 minori.