Pianisti in Parlamento: «Impronte digitali anche per i deputati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Stiamo per approvare la legge Concretezza, un provvedimento per aumentare l'efficienza della Pubblica amministrazione e che pone l'accento sulla valutazione dei dipendenti pubblici, non ultimo con il ricorso ai controlli biometrici, che dovrebbero tutelare i tanti dipendenti onesti e mettere fine ai furbetti del cartellino. Ma questi controlli devono valere anche per i politici. Che, anzi, devono dare l'esempio. Per questo, ho scritto una lettera ai presidente di Camera e Senato, per rendere obbligatorie queste misure. Basta pianisti' e sì a sistemi certi per verificare la presenza dei politici. Quello che vale per i dipendenti pubblici deve valere anche per i politici».«Il controllo delle impronte è previsto da tempo, si tratta di farlo diventare obbligatorio. Oggi, non è obbligatorio depositarle, e quindi non è nemmeno obbligatorio utilizzarle per votare. Si tratta di un passaggio fondamentale per valutare la qualità di un politico. Il lavoro del parlamentare non si esaurisce nel voto, ma anche il voto serve per valutarne l'operato. La diaria giornaliera, infatti, è legata alla presenza, ed è considerato presente solo il parlamentare se partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni del giorno. Se la diaria si basa sulle votazioni, deve essere corrisposta a chi vi ha partecipato realmente.Sono sicuro che il presidente Fico approverà la mia proposta».«Immagino che le Camere debbano procedere in autonomia a darsi queste nuove regole, secondo il principio dell'autodichia. Sui tempi, dipenderà dalle Camere, dunque. Nel frattempo, però, è fondamentale che i politici percepiscano questa pressione pubblica per approvare un tale provvedimento. Si tratterebbe di un passaggio fondamentale anche per la nostra proposta di riforma costituzionale di vincolo di mandato, prevista dal contratto di governo. La Lega lo ha messo nero su bianco. Procediamo?»«Noi siamo favorevoli al cosiddetto mandato imperativo. Il politico dovrebbe essere tenuto a votare secondo quanto deciso dal partito o, nel nostro caso, secondo quanto decidono gli iscritti attraverso la democrazia diretta, tramite Rousseau. È chiaro che il pur nobile principio della libertà di mandato è stato usato male, e ha prodotto il trasformismo e il consociativismo di chi, una volta eletto, se ne fregava degli elettori, per inseguire le poltrone. Un paradosso ancora più grave oggi, con le liste bloccate o quando sono i partiti che nominano molti parlamentari. Per valutare i politici, e decidere se devono essere riconfermati o meno, allora, servono strumenti anche quantitativi come registrare le loro presenze al voto. Per questo, controlli biometrici e riforma del vincolo di mandato sono legati».«Molte apparecchiature già esistono. E se ne dovessero servire altre, è importante chiarire come non sia un costo ma un investimento. Guadagni in produttività e trasparenza. Le pare poco?»