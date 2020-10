​Belgio, De Sutter è la prima ministra transgender in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la prima ministra transgender in. L'ex eurodeputata dei Verdi Petra De Sutter è entrata nella storia con la sua nomina a nuovo vice primo ministro belga, diventando così la prima transgender a ricoprire un incarico di questo tipo in Europa. De Sutter aveva già rotto gli schemi, aprendo le porte della politica alla comunità Lgbti già nel 2014 quando era stata candidata come prima donna transgender in una lista parlamentare di un partito politico alle elezioni europee, ma non era stata eletta. Poi era entrata nel parlamento del suo Paese ed infine alle ultime elezioni europee aveva ottenuto uno scranno al parlamento europeo mentre da ieri ricopre un posto di primo piano nella compagine governativa belga.