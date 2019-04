"Pesto patrimonio Unesco". La degustazione alla Camera unisce govero e opposizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pranzo a base di «pesto al mortaio» per il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha infatti partecipato alla degustazione del pesto ligure a Montecitorio, accogliendo l'invito del governatore della Liguria Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci.«Il pesto è la seconda salsa più famosa la mondo, dopo solo quella al pomodoro. È un simbolo di eccellenza nel Made in Italy, della Liguria, della sua cultura, del suo settore agroalimentare», ha sottolineato Tot annunciando la richiesta di includere il pesto genovese tra i patrimoni da tutelare da parte dell'Unesco, come già accaduto con la pizza.Conte, tra qualche assaggio condito con il pesto fatto al momento e qualche curiosità «culinaria», si è soffermato alcuni minuti nell'anticamera del ristorante della Camera che ospita la degustazione. Prima di lui - i due membri del governo non si sono incrociati - a partecipare alla degustazione è stato il vicepremier Matteo Salvini, con tanto di foto-op con Toti. «Il patto del pesto mi è costato una camicia», ha scherzato Salvini indicando una macchia spuntata sulla sua camicia. Presenti, inoltre, diversi parlamentari in maniera trasversale: dalla Dem (e ligure) Roberta Pinotti al capogruppo M5S Francesco D'Uva fino ad un nutrito gruppi di azzurri.