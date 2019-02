Tutti a Pescara per il "Patto degli Arrosticini"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo già rimontato, si vede dalla partecipazione della gente, e dall'entusiasmo intorno al nostro programma, nonostante la politicizzazione della destra e dei 5 Stellle». Così il candidato presidente del centro sinistra per le regionali abruzzesi, Giovanni Legnini, mentre arrivano, in Abruzzo, Salvini, Berlusconi e Meloni. Per il super show a Pescara, soprannominato il Patto degli Arrosticini. Quello che il Cavaliere vorrebbe far diventa accordo nazionale e non solo locale, ma Salvini resiste: «Fa sempre piacere essere corteggiati ma io sono fedele all'accordo con i 5stelle. Stiamo facendo insieme molte cose, se poi talvolta litighiamo non è un gran problema...».Intanto a Pescara, intorno al Comune dove si terrà la conferenza stampa della Formula 3, cioè dei tre leader arrivati per tirare la volata al candidato del centrodestra Marco Marsilio, i discorsi dei passanti sono così: «Ora vengono tutti qui a caccia dei voti, ma poi non li rivedremo più». E invece, potrebbe capitare di rivederli. Non prima delle elezioni europee, però.