Periferie, salvi i fondi per i Comuni il governo stanzia 1,6 miliardi di euro

Sono salvi i fondi per le periferie: i Comuni avranno a disposizione 1 miliardo e 600 milioni. Lo ha detto il presidente dell'Anci Antonio Decaro al termine della Conferenza Unificata, dove è stata raggiunta l'intesa. Dovrebbe così chiudersi una vicenda che aveva visto i sindaci scendere sul piano di guerra e alcune regioni - dal Lazio all'Emilia Romagna - annunciare il ricorso alla orte Costituzionale.«Abbiamo ricucito le relazioni con il governo. Abbiamo vinto una battaglia: non solo una battaglia dei sindaci ma per i diritti dei cittadini ai quali avevano promesso un'operazione di ricucitura urbanistica e sociale», il commento del presidente di Anci Antonio Decaro. L'intesa sarà recepita con un emendamento alla manovra. «Abbiamo convinto il governo a tornare indietro - ha osservato Decaro - Sono state rimesse a disposizione le risorse: 1,6 mld di euro distribuiti nei prossimi due anni». Per i sindaci è un risultato importante perché nessuno dei progetti sulle periferie si bloccherà: «Possiamo completare tutti gli interventi».