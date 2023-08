Mercoledì 30 Agosto 2023, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 00:04

L’obiettivo di legislatura, rotondo e di berlusconiana memoria, sono i mille euro al mese. Ma il tema delle pensioni minime sarà al centro di questa manovra; con Forza Italia determinata a spostare l’asticella più in alto già dal prossimo anno, verso quota 700 o almeno intorno ai 650-670. La battaglia identitaria del partito guidato da Antonio Tajani dovrà naturalmente fare i conti con la linea della prudenza di bilancio, impostata da Giancarlo Giorgetti con l’imprimatur di Giorgia Meloni. Ma l’obiettivo è meno distante di quanto possa apparire e gli stessi meccanismi automatici di rivalutazione già in vigore daranno una mano quanto meno ad avvicinarlo. Vediamo perché. Bisogna ricordare che con l’ultima legge di Bilancio era stato previsto per il biennio 2023-2024 un incremento temporaneo degli assegni pari o inferiori al minimo Inps. Relativamente all’anno in corso, per i percettori di età inferiore a 75 anni si trattava di un ulteriore ritocco dell’1,5 per cento - oltre alla rivalutazione del 7,3% fissata anche per gli altri trattamenti - che ha portato l’assegno minimo a 572,20 euro mensili (dai 525,38 del 2022). Per i pensionati di 75 anni o più il rialzo provvisorio era più robusto (+6,4%) e sufficiente a far salire l’importo alle soglie dei 600 euro (599,82 per la precisione).

Partita doppia/ Il realismo sulle pensioni e la ripresa della natalità



LA CORSA DEI PREZZI



Cosa succederà nel 2024? Siccome la corsa dei prezzi, per quanto in rallentamento, è tutt’altro che rientrata, ci sarà un ulteriore consistente adeguamento per tutte le pensioni: seppur con le pesanti limitazioni applicate per quelle medio-alte. Intanto va recuperato il pezzetto di inflazione effettiva precedente e finora non riconosciuto (dal 7,3% si passa all’8,1%). Poi ci sarà un ulteriore incremento dell’ordine del 5,5 per cento a fronte del carovita di quest’anno. Scatti che da soli permettono di mantenere l’importo delle minime intorno ai 600 euro. Su questo valore si innesta l’incremento temporaneo già in vigore fissato per il prossimo anno al 2,7 per cento, sia al di sopra che al di sotto dello spartiacque dei 75 anni. Si arriva così più o meno a quota 615 euro mensili senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato: ecco la linea dalla quale parte il pressing di Forza Italia. Permettere almeno ai pensionati più anziani di toccare i 700 euro costerebbe per il 2024 circa 400 milioni. Non una cifra astronomica (si tratta sostanzialmente di raddoppiare lo stanziamento già esistente) ma nemmeno pochissimi soldi in un periodo di vacche magre. Dunque alla fine la mediazione potrebbe essere trovata un po’ più in basso, tra i 650 e i 670 euro.

Del resto anche altre componenti della maggioranza chiedono di poter dare un segnale sui temi “presidiati” fin dalla campagna elettorale. Così la Lega vorrebbe andare oltre la semplice riproposizione di Quota 103 quale forma di flessibilità (uscita dal lavoro con 62 anni di età e 41 di contributi). L’idea è introdurre una quota 41 (uscita con il solo requisito contributivo di 41 anni) attenuata dal calcolo contributivo dell’assegno. Ma il pacchetto potrebbe invece contenere semplicemente - oltre a Quota 103 - una conferma rafforzata del meccanismo dell’Ape sociale, l’assegno ponte riconosciuto ad alcune categorie a partire dai 63 anni, in vista del pensionamento vero e proprio. La platea verrebbe eventualmente allargata ad altre attività lavorative considerate “faticose”.



In bilico invece la riproposizione di Opzione donna, che i sindacati e una parte della maggioranza vorrebbero veder tornare alla forma originaria (possibilità di uscita a 58-59 anni di età con 35 di contributi per tutte le lavoratrici in cambio di un assegno calcolato con il sistema contributivo e quindi meno generoso). Nel 2023 questa facoltà è stata riservata solo ad alcune categorie specifiche: lavoratrici disabili, oppure che assistono un parente stretto con handicap grave, o ancora licenziate o dipendenti di imprese in crisi.

Pensioni, ipotesi Quota 103 con minime oltre 615 euro. Cosa può cambiare per Ape Sociale e Opzione donna



LE PERCENTUALI



Se per tutte queste esigenze si dovessero rendere necessarie ulteriori risorse oltre a quelle disponibili (che attingono fra l’altro ai risparmi sul reddito di cittadinanza) allora potrebbe essere rivista in senso ulteriormente peggiorativo la “scaletta” della rivalutazione, che attualmente prevede percentuali di adeguamento decrescenti fino al 32 per cento per i trattamenti previdenziali più alti.