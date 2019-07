«Mercoledì a Bologna e a Modena alle mense popolari, in fabbrica alla Ducati, al presidio delle lavoratrici in lotta della Perla, dai ricercatori del centro Ramazzini. Poi le Feste dell'Unità di Budrio e Bosco Albergati. Giovedì due grandi feste in Toscana a Torrita di Siena e a Santomato, Pistoia. Ieri bellissima riunione della Direzione Pd e dopo assemblea con gli studenti e le studentesse di tutta Italia a Montalto. Ora verso Frascati per incontrare i giovani a un workshop delle diocesi del Lazio. Ecco, tra le persone». Così in un post su Facebook il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. «È il Pd che stiamo provando a costruire. Ora tutti insieme per

la Costituente delle idee: scuola, sanità, investimenti per creare lavoro. Imponiamo al governo la vera agenda per

l'Italia», ha concluso Zingaretti. © RIPRODUZIONE RISERVATA