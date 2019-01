Pd, Zingaretti al 47,95%, Martina al 36,53%

Nicola Zingaretti al 47,95, Maurizio Martina al 36,53% e Roberto Giachetti all'11,23 %. Questi i risultati parziali del voto degli iscritti nei circoli del Pd. Seguono Francesco Boccia 2,91%, Maria Saladino 0,71% e Dario Corallo 0,67%». A riferire i risultati in una nota è Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Congresso del Pd.

«L'affluenza sulla platea degli aventi diritto - ha detto Dal Moro - è stata del 50,43% % pari a circa 190.000 votanti». «I dati sono ufficiosi perché attendiamo risposta ai ricorsi presentati alle commissioni provinciali e regionali per il Congresso», precisa Dal Moro.

«Come stabilito dalla Commissione Nazionale - spiega Dal Moro - gli uffici dell'organizzazione del partito hanno comunicato i risultati ufficiosi resi noti dalle Commissioni provinciali per il Congresso». «Nella giornata di domenica si sono concluse le votazioni nei circoli. Gli stessi circoli impegnati fino a domenica nel voto hanno trasmesso lunedì i verbali alle commissioni provinciali le quali hanno redatto entro la giornata di martedì le certificazioni provinciali e trasmesso gli ultimi all'organizzazione nazionale nelle giornata di oggi. Un lavoro importante che ha coinvolto oltre 6.000 circoli, un impegno di volontariato che rappresenta ancora una volta la presenza capillare del Pd sul territorio nazionale».

«I risultati definitivi delle assemblee di circolo, certificano senza equivoci o ombre, l'ottimo risultato raggiunto dalla mozione Zingaretti. Un risultato uniforme in tutta Italia che ci premia al nord, al centro e al sud. Siamo andati ben oltre le previsioni fatte all'inizio di questa competizione, quando secondo tutti gli osservatori saremmo arrivati secondi visto che Zingaretti non partecipava da anni alla vita del partito. Invece siamo saldamente primi, distanziando di quasi 12 punti la seconda mozione. E di questo ringrazio tutti gli iscritti e i militanti che hanno animato i circoli in queste settimane». Lo dichiara in una nota Paola De Micheli, coordinatrice del comitato Zingaretti. «Anche sommando i voti di Martina e Giachetti - continua De Micheli - Zingaretti resta primo. Alle primarie tutti potranno partecipare e ricordiamo che in tutte le sfide precedenti chi ha vinto nei circoli poi si è affermato anche nei gazebo». «Ora - conclude De Micheli - tutti a votare perché per cambiare il partito il tre marzo dovremo essere in tanti a votare per Zingaretti.

«La partita del Congresso Pd è aperta. Il Pd si conferma un Partito plurale, e di questa caratteristica, qualunque sarà l'esito finale, si dovrà tenere conto». Lo dichiara Emanuele Fiano del Pd. «La mozione Zingaretti nel responso dei circoli non ha superato il 50%. La mozione Martina segue da vicino. Più distante la mozione Giachetti. Dopo il balletto di dati falsi finalmente i dati veri comunicano questa fotografia. Un responso senza un vincitore assoluto. È una lezione di democrazia che va ascoltata con attenzione da chi si immaginava percentuali bulgare. Adesso serve un confronto sulle idee, costruttivo, profondo. Il futuro del Pd riguarda anche il futuro del paese, non possiamo sprecare questa occasione».



Ultimo aggiornamento: 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA