Sala scuote il Pd: «Opposizione dura, facciamola in piazza»

«Opposizione dura», fatta «in piazza e non solo sui giornali», protestando quando si presentano situazioni come quella degli asili nido a Lodi. Così il sindaco di Milano Beppe Sala, in un intervento assai applaudito al Forum tematico del Pd, scuote il partito. «Opposizione dura - ha detto Sala - al prossimo caso Lodi mettere 200 persone davanti a Municipio finche non cambia idea. Quello che pensiamo di Salvini e Di Maio lo sappiamo, ma serve opposizione non solo sui giornali: in piazza».



Il sindaco di Milano ha poi indicato altri punti che il Pd deve fare propri: «La questione femminile è un nostro tema, non è solo violenza, ma anche disparità di trattamento. E iniziative forti andranno prese su Tav e infrastrutture e sulla semplificazione degli Enti locali. Senza scimmiottare i vincitori di oggi - ha esortato Sala - il tempo dell'impegno è il tempo della competenza e tocca a noi farci trovare preparati. Noi dobbiamo dire non "prima gli italiani" bensì "prima quelli che fanno il loro dovere", a prescindere dal colore della pelle, e far fare a queste persone la loro parte per fare ancora più grande questo Paese».

