Martina: «Il Pd è in buone mani. Con Zingaretti senza se e senza ma»

««Nicola ZIngaretti è il nostro segretario, i nostri elettori hanno parlato, ora siamo con lui senza se e senza ma, per la nuova stagione del Pd per l'Italia». Lo ha detto Maurizo Martina nella sede del Pd. «Penso che il Pd - ha aggiunto - sia in buone mani, per noi inizia una stagione di impegno. Regalo a Nicola la maglietta con la scritta »siamo somma e non divisione«: è il messaggio che portiamo nel nuovo Pd».



«Buon lavoro a Zingaretti, al Pd tutto - ha detto Martina - grazie ai nostri militanti e ai volontari per la grande partecipazione di oggi. Questa è la prima consapevolezza, per noi». «È stata una giornata per tutto il Pd straordinaria - ha proseguito - alla faccia di chi pronosticava di un flop. Dicevamo che ancora una volta i nostri militanti vi stupiranno ed è accaduto proprio così. Noi abbiamo fatto la nostra parte, con la consapevolezza che occorresse una logica di confronto tra idee, ringrazio i ragazzi che nel territorio hanno contribuito». «Quello che i nostri militanti ci hanno dato - ha insistito Martina - è uno straordinario capitale di fiducia da spendere per il Paese. Ieri a Milano e oggi alle primarie è emersa una domanda di partecipazione all'alternativa a questa destra pericolosa. Ora dobbiamo tutti lavorare perché tutti si sentano a casa, e perché anche altri possano avvicinarsi. Oggi viene confermato che il Pd è essenziale, è una comunità che sa fare cose uniche in questo Paese». «Sono orgoglioso del lavoro fatto in questi mesi - ha concluso Martina - ha contribuito alla giornata di oggi, che non ci sarebbe stata senza lavoro faticoso di questi mesi, dopo il passaggio difficile del dopo voto».

