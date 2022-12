Pd, Corbucci: «Rinascita del Pd passa per l'abolizione delle primarie»

Primarie sì, primarie no. In vista della nuova fase costituente del Partito Democratico c'è anche chi esprime un parere discordante sull'utilità delle primarie per la scelta del segretario. Come nel caso di Riccardo Corbucci (PD) trentottenne membro dell’assemblea nazionale del Partito Democratico.

Corbucci: «Primarie consolidano il vertice»

«Sono fermamente contrario alle primarie per la scelta del segretario del Partito Democratico. Dopo 15 anni mi sono convinto che questo strumento, immaginato inizialmente per ampliare la partecipazione politica dei cittadini non iscritti al partito, sia diventato un arnese retorico divisivo a carattere populista, incapace di generare una vera discussione sull’identità e le proposte per il Paese, ma utilissimo per cristallizzare al vertice del partito una classe politica sempre più celata dietro la leadership salvifica di turno, scelta fra gli applausi per poi essere sacrificata sull’altare del cambiare il segretario per non cambiare tutto il resto» afferma Corbucci.

Il sistema elettorale

Secondo Corbucci: «Complice del fallimento delle primarie per la scelta del segretario del Partito Democratico è stato anche un sistema elettorale pessimo, che garantisce l’elezione in Parlamento soltanto ai fedelissimi del segretario di turno, scollegando dal territorio deputati e senatori, sempre meno capaci di creare consenso e di costruire legami con l’elettorato e la base del partito».

Poca partecipazione

Il membro dell'assemblea sottolinea anche i dati che riguardano la partecipazione: «Che le primarie siano diventate uno strumento sempre meno utile se ne sono accorti per primi i cittadini. Nel 2007 quando nacquero per eleggere Walter Veltroni votarono tre milioni e mezzo di persone. Il risultato era già certo ed infatti quella giornata rappresentò la festa di un popolo che guardava con speranza alla nascita del Partito Democratico. Quando le vinse Renzi nel 2013 ai gazebo si presentarono tre milioni di persone. Alle ultime nel 2019 per eleggere Nicola Zingaretti meno di un milione e mezzo. Dati che sono andati di pari passo con la perdita di consenso del partito alle elezioni politiche successive». E ancora: «Le primarie sarebbero uno strumento straordinario se fossero usate per scegliere le cariche elettive, come avviene in molti casi per i sindaci o i presidenti di Regione. Sarebbe davvero utili, ad esempio, per selezionare deputati e senatori, chiamando i cittadini a scegliere da chi voler essere rappresentato in Parlamento. Con un sistema elettorale proporzionale, che tuttavia prevede anche una parte di parlamentari eletti nei collegi uninominali si potrebbero farle già domani. Sia per i collegi uninominali che per i listini bloccati. Sono convinto che se questo accadesse, a nessuno interesserebbe più nulla di eleggere il segretario del Partito Democratico con le primarie. A nessuno se non agli iscritti del Partito Democratico. Quelli che vivono la vita delle sezioni territoriali, che alzano ogni giorno una serranda ed organizzano iniziative, raccolte alimentari e progetti per l’emergenza freddo. Quelli che nei gazebo non vanno solo per votare, ma ci hanno passato giornate intere al freddo o sotto al sole. Quelli che devono sentirsi dire da 15 anni che è sempre migliore chi sta fuori dal Partito Democratico, salvo poi decidere di entrarci quando si tratta di presentarsi ad un’elezione per avere più chance di essere eletti».

La rinascita parta dall'abolizione delle primarie

«Ecco perché dopo 15 anni penso che il rilancio del Partito Democratico passi dall’abolizione delle primarie per la scelta della leadership e per la contestuale istituzione di strumenti di partecipazione diretta alla scelta dei parlamentari che devono rappresentarci. Il segretario del Partito Democratico lo scelgano coloro che si iscrivo al partito» afferma Corbetti.«Ai cittadini consentiamo di scegliere deputati e senatori visto che la legge elettorale non lo consente adeguatamente. Il metodo è sostanza. Se davvero si volesse fare un congresso costituente bisognerebbe avere il coraggio di ripartire quantomeno da qui. Altrimenti sarà semplice profetizzare un ulteriore abbassamento della partecipazione dei cittadini alle prossime primarie. E la nuova leadership che verrà scelta avrà ancora meno forza delle precedenti».

