Israele, addio risoluzione unitaria: la maggioranza ne presenta due, tra le opposizioni l'ex Terzo Polo (per conto suo)

Sfuma l'obiettivo di arrivare a una risoluzione unitaria - tra maggioranza e opposizione - a sostegno di Israele e contro i finanziamenti ad Hamas. Ma i testi alla fine sono due per il centrodestra e un paio anche per i partiti fuori dal governo.

In una prima risoluzione dellla maggioranza, si impegna il governo «ad agire per evitare che arrivino fondi a Hamas - attraverso canali istituzionali, organizzazioni internazionali o privati - che vengano utilizzati per finanziare attacchi terroristici e incitare all'odio verso Israele». Il governo poi si è impegnato a «sviluppare un'azione diplomatica con i principali partner e attori regionali per evitare l'escalation del conflitto». Alla fine, è arrivata però una seconda risoluzione firmata dagli onorevoli Calovini (FdI), Billi (Lega), Marocco (FI) e Tirelli (Nm), nella quale si chiede all'esecutivo di impegnarsi «a sviluppare un'intensa azione politica-diplomatica volta a scongiurare l'espandersi del conflitto e la ricomposizione dello stesso», promettendo che è importante ricordarsi di «adoperarsi per una pace duratura e sostenibile attraverso sforzi rafforzati del processo di pace in Medio Oriente». Anche + Europa ha presentato un suo testo.

Le opposizioni

Anche sul fronte delle opposizioni il tira e molla è durato a lungo. Alla fine Pd, M5S e Avs hanno presentato una risoluzione insieme in seguito alle comunicazioni del ministro degli Esteri Tajani, impegnando il governo ad «attivarsi immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa, sia in seno all'Ue, che insieme agli alleati», che consenta di «giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, di evitare l'escalation militare, di proteggere le popolazioni civili e garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi». Si impegna il Governo anche a «mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace e riaffermare il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle condizioni poste dagli accordi di Oslo per l'obiettivo

"due popoli due Stati"».

L'ex Terzo Polo (Iv e Azione), di nuovo unito, firma una sua risoluzione nel merito del conflitto in Medio Oriente che impegna il governo «ad attivarsi immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa» che «consenta di evitare l'escalation militare, garantire a Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario e mettere in campo ogni sforzo per ricostruire processo di pace». Non solo, si deve «fornire supporto e aiuti di natura umanitaria alle popolazioni colpite, evitando ogni

forma di finanziamento e sostegno che possa supportare l'attività di organizzazioni terroristiche; seguire con attenzione la situazione dei cittadini italiani presenti e garantire un positivo esito delle procedure di rientro».