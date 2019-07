© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Di fronte al balbettio del governo, all'incapacità di affrontare i nodi di politica economica e le scelte in materia di strategia industriale, in presenza di decine di crisi aziendali che si stanno aprendo nel Paese e chenon trovano alcuna risposta da parte dell'esecutivo, distratto dallo show di Salvini sui migranti, continua il Viaggio per l'Italia del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti che oggi (lunedì 8 luglio) sarà in Liguria, dopo la prima tappa in Campania lunedì scorso e dopo l'incontro di venerdì sera con la Coldiretti a Milano». È quanto rende noto l'ufficio stampa del Pd.«Un viaggio di ascolto per l'Italia che produce e che lavora, che innova e che crea lavoro, che soffre per l'assenza diincentivi alle imprese e per il mancato sostegno con politiche industriali. Accompagnato da Pietro Bussolati, responsabile Imprese, e da Roberta Pinotti, responsabile politiche per la Sicurezza, il segretario del Pd sarà domani mattina alle ore 10 in visita alla Bombardier di Vado Ligure in provincia di Savona, azienda di produzione di locomotive e motrici ferroviarie.A seguire Zingaretti sarà alle ore 11.45 al porto di Genova per un incontro con il console della Compagnia dei portuali e con i lavoratori dello scalo. Alle ore 12.15 il segretario del Pd visiterà i Cantieri navali Mariotti sempre nell'area del porto di Genova. Alle 13 la visita alla sede di sedApta in via Ravasco 10, gruppo internazionale leader nell'information technology. Ultimo appuntamento alle ore 14 al Porto Antico di Genova, in via del Molo, per un incontro con Monsignor Molinari e i Cappellani del Lavoro», conclude la nota.