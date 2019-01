© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consigliere regionale del Pd Domenico Bevacqua, a nome anche dei consiglieri regionali diCalabria, Molise, Puglia, Campania e Basilicata che hanno partecipato all'incontro tenutosi a Cosenza sul regionalismo differenziato, ha scritto una lettera aperta ai candidati alla segreteria nazionale del partito per chiedere che esprimano la loro posizione sull'argomento.«Di certo - scrive Bevacqua - non vi sarà sfuggita la portata della questione ma, a quanto è dato apprendere dalla lettura delle rispettive mozioni congressuali e dalle dichiarazioni a mezzo stampa, non si rileva una posizione chiara e netta che, invece, in quanto consiglieri Pd delle Regioni meridionali a statuto ordinario, noi riteniamo essenziale conoscere. È nostra intenzione portare la questione al centro della discussione programmatica interna al partito, per condurla ad essere uno dei punti fondanti e qualificanti dell'azione di rinnovamento e di proposta politica in vista del Congresso>.