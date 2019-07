Siti del Pd attaccati degli hacker: «Vogliono punire le nostre iniziative contro le fake news»

«Nel pomeriggio di oggi i siti del Partito Democratico sono stati irraggiungibili per diverse ore a causa di quello che, stando alle prime verifiche tecniche, si può qualificare come un attacco hacker». L'allarme arriva dal Nazareno. «Sono stati irraggiungibili i siti del Partito Democratico, del gruppo dei senatori e di Democratica. Una circostanza inquietante e davvero sorprendente che è avvenuta in coincidenza con la conferenza stampa organizzata per presentare le denunce e le iniziative giudiziarie contro le diffamazioni online». © RIPRODUZIONE RISERVATA