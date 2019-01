Il Pd lancia l'allarme: occhio al Pil, con entrate fiscali inferiori alle stime si rischia la manovra bis

«Spero che lo scenario sia chiaro a tutti. L'economia sta fermandosi anche per colpa delle scelte sconsiderate di

M5S e Lega». Lo dice Dario Parrini, senatore del Pd.



«Hanno fatto una legge di bilancio con più tasse. Hanno basato tutto su una previsione di crescita per il 2019 che non si realizzerà nemmeno per sogno. Ciò implica che per non far saltare i conti pubblici e lo spread servirà una manovra-bis. Una manovra-bis

significa altri tagli e tasse. Sono degli irresponsabili», aggiunge

