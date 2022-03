"Passaporti d'oro", il Parlamento europeo alla Commissione: «Vanno vietati». Ecco cosa sono

Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di elaborare una proposta normativa per vietare i cosiddetti "passaporti d'oro" (CBI - Citizenship by investment). Di cosa si tratta? Si concede a cittadini di paesi terzi di acquisire i diritti di cittadinanza in cambio di una somma di denaro. «Compromettono l'essenza della cittadinanza dell'UE», si legge nel comunicato trasmesso dal PE.

«Il Parlamento descrive la pratica in atto a Malta, in Bulgaria e a Cipro come "fenomeno di parassitismo", poiché gli Stati membri vendono ciò che non avrebbe mai dovuto diventare una merce. Discorso quasi uguale per i permessi di soggiorno in cambio d‘investimenti, attuati in 12 Paesi Ue: i rischi sono meno gravi, ma servono norme per controllare più scrupolosamente i richiedenti onde contrastare il riciclaggio di denaro, la corruzione e l’evasione fiscale».

«Il Parlamento - si legge ancora nel comunicato - chiede in ogni caso che sia immediata la sospensione della possibilità di ottenere visti o permessi d’oro per tutti i richiedenti russi e che i governi “riesaminino tutte le domande approvate negli ultimi anni per garantire che nessun russo avente legami finanziari, commerciali o di altro tipo con il regime di Putin conservi i propri diritti di cittadinanza e soggiorno». Secondo dati del Parlamento europeo, almeno 130mila persone hanno beneficiato di questi programmi dal 2011 al 2019, generando entrate per oltre 21,8 miliardi di euro per i Paesi interessati.