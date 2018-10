Migranti, Virzì: tema usato per unire l'Italia nell'odio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'immigrazione è un tema che andrebbe affrontato in modo serio e che invece è stato usato per unire l'Italia contro i 'negrì, un'Italia unita dal razzismo usato come tema unificante dalla spregiudicatezza di certi politici per ottenere il massimo del consenso possibile».È duro il giudizio del regista Paolo Virzì sulla situazione politica e sulla società attuali in cui anche i social vengono spesso usati «per attaccare chiunque in in clima d'odio». Rispondendo a una domanda sull'attualità al termine della conferenza stampa a Torino di presentazione del suo ultimo film, 'Notti magichè, Virzì osserva che «sono riusciti a spaventarci, a creare un clima di terrore, anche fra noi artisti che a volte siamo spinti a essere più cauti nell'esprimerci». Virzì parla di «odio social» e aggiunge che «a volte sento un clima anni '30. Non direi fascismo, ma nazismo, ossia una propaganda che cementa le persone sull'odio».