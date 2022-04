Paolo Rondelli, a San Marino il primo Capo di Stato gay al mondo

La Repubblica di San Marino è, da oggi, il primo stato al mondo con un Capo di Stato appartenente alla comunità Lgbt. Si tratta di Paolo Rondelli, ex vicepresidente di Arcigay Rimini e primo ambasciatore della Repubblica negli Stati Uniti.

Il cardinale Marx chiede perdono al mondo Lgbt: «La Chiesa vi ha fatto molto male»

APPROFONDIMENTI IL CASO Il cardinale Marx chiede perdono al mondo Lgbt MONDO San Marino, il primo capo di Stato appartenente alla...

A San Marino il primo Capo di Stato gay al mondo

Rondelli è uno dei due nuovi capitani reggenti, capi di stato che non hanno poteri esecutivi e che stanno in carica per sei mesi. Finora, nel mondo, ci sono stati ministri e capi di governo dichiaratamente gay, ma mai capi di Stato.



Chi è Rondelli



Rondelli, laureato in Comunicazione storica a Bologna, è direttore generale degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e presidente del Rotary di San Marino.

«Apprendo - aveva postato su Facebook alcuni giorni fa - che qualcuno ha pruderie scandalistiche sulla mia vita privata e sul mio orientamento sessuale, tanto da segnalare la cosa a testate giornalistiche. Posso tranquillamente affermare pubblicamente che sono iscritto da anni all’Associazione Naturista Emiliano Romagnola, parte della Federazione Naturista Internazionale. Il Naturismo è una filosofia dì vita. A beneficio dì coloro che cercano a tutti i costi lo scandalo nella vita dì personaggi pubblici allego immagini della tessera. Magari potrebbe interessare più la notizia che sarò probabilmente il primo capo dì Stato al mondo appartenente alla comunità LGBT+ (solo ministri e Primi Ministri fino ad ora). E la schiantiamo così».