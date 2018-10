Usa, si dimette l'ambasciatrice di Trump Nikki Haley

L'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley si è dimessa. Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver

accettato le dimissioni e che Haley lascerà «alla fine dell'anno». Haley ha detto che non correrà per la Casa Bianca nel 2020 e che farà campagna per Trump.

Haley avrebbe discusso le sue dimissioni con Trump la scorsa settimana durante una visita alla Casa Bianca, lasciando sconcertati vari alti dirigenti della politica estera nell'amministrazione americana. Ex governatrice della South Carolina, la Haley era stata confermata facilmente quattro giorni dopo l'insediamento del tycoon alla Casa Bianca. Era considerata una grande sostenitrice del presidente, con cui però non erano mancate le divergenze.

Trump ha detto che Haley è stata «fantastica». Lei ha spiegato che è stato «un onore» lavorare come ambasciatrice al Palazzo di Vetro e ha escluso una sua candidatura alle presidenziali del 2020. Trump ha detto di sperare che Haley torni a un certo punto nella sua amministrazione.

«Non ho deciso nulla su cosa farò», ha poi affermato Haley parlando insieme a Trump nello studio Ovale delle sue dimissioni. «Non ci sono ragioni personali, ma bisogna capire quando è il momento di lasciare e consentire una rotazione» nell'amministrazione, ha aggiunto, spiegando di volersi prendere una pausa.

«Sei mesi fa Nikki Haley ha detto che voleva un break, che verso fine anno voleva prendersi un po' di tempo libero», ha riferito Trump. «Odio perderla ma spero che tornerà ad un certo punto», ha precisato il presidente che ha poi aggiunto: «Nikki Haley ha fatto diventare la posizione di ambasciatore Usa all'Onu più glamour e più importante, sicuramente molto più di quanto lo fosse due anni fa».

Trump ha annunciato infine che nominerà il successore di Haley nel giro di due o tre settimane.

