Cabina di regia, Omicron in Italia diffusa al 28,2 per cento: i dati della flash survey dell'Iss

Nuova stretta del governo in vista di Natale e Capodanno per far fronte all'avanzata della variante Omicron con il conseguente aumento dei casi che nell'ultima settimana ha investito anche l'Italia. A Palazzo Chigi la cabina di regia sta valutando nuove misure di contrasto al Covid. Al tavolo, oltre al premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, il capo del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. Secondo quanto comunicato in cabina di regia la diffusione di Omicron in Italia è del 28,2%. Il dato è emerso alla luce dei primi risultati del flash survey svolto dall'Iss. Lo si apprende da diverse fonti governative.

