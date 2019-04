Occhetto: «Alle europee voterò Pd e sosterrò Zingaretti»

"Alle Europee voterò Pd, sosterrò Nicola Zingaretti". L'endorsement arriva da Achille Occhetto, non proprio un passante nella storia della sinistra italiana. L'ultimo segretario del Partito comunista e autore della svolta della Bolognina che portò alla nascita del Pds spiega a Il Messaggero: "Zingaretti è l'unico in grado di dare risposte al mondo del lavoro e alle esigenze di questo Paese che si trova in grandi difficoltà sociali. Possiede una connessione emotiva con con operai e imprenditori, con la società appunto". Occhetto, a 82 anni si troverà dunque alle prossime Europee a votare Pd per la prima volta nella sua vita. "È ora di farla finita - conclude - con tentativi velleitari di riattaccare i cocci della sinistra: non funzionano. C'è un campo, adesso, ed è quello del Pd di Zingaretti".

Ultimo aggiornamento: 13:32

