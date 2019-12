Salvini attacca Nutella: «Usa nocciole turche, mangio italiano». Bufera social

Il leader della Lega Matteo Salvini, dal palco di un comizio a Ravenna, se l'è presa stavolta con la Nutella.

Le nocciole turche avranno la meglio sulla lunga storia di amore tra Matteo Salvini e la Nutella, la crema spalmabile alle nocciole di casa Ferrero? Dopo la confessione di ieri del leader della Lega, è questo l'interrogativo che serpeggia tra i fan della crema più amata nel mondo e che occupa un posto di rilievo nel cuore degli italiani. Le preferenze culinarie di Salvini sono tornate al centro dell'attenzione, quando, rispondendo a una domanda del pubblico a margine di un suo comizio, ha ammesso di mangiare «pane e salame e due sardine» ma soprattutto di non mangiare più la famosa crema spalmabile.

«La Nutella? Ma lo sa signora che ho cambiato? Perché ho scoperto che per la Nutella usa nocciole turche, e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani», ha ammesso Salvini.

pane e Nutella. Il 12 febbraio 2019 si ripeteva mettendo in mostra un barattolo di Nutella (con la scritta 'Oggi sarà meglio di ierì) augurando ai suoi follower: «Buona giornata Amici. Per molti, ma non per tutti». Eppure la storia d'amore ai tempi dei social tra Salvini e la Nutella sembrava una storia destinata a durare. «Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella?? E il vostro??», scriveva il 26 dicembre 2018 l'allora ministro dell'Interno sui social pubblicando una foto mentre addentava. Il 12 febbraio 2019 si ripeteva mettendo in mostra un barattolo di Nutella (con la scritta 'Oggi sarà meglio di ierì) augurando ai suoi follower: «Buona giornata Amici. Per molti, ma non per tutti». Solo la scorsa settimana ironizzava sulla caccia ai Nutella Biscuits sul social network dei giovanissimi su TikTok. E ora l'editto contro la Nutella rea di usare le nocciole turche (l'Italia è il secondo player a livello mondiale con una quota di mercato di circa il 12% della produzione globale di nocciola e segue a distanza la Turchia che rappresenta il 70% del mercato complessivo). Che sia davvero la fine di un amore ce lo dirà il tempo. E probabilmente lo scopriremo presto sui social.

Nei giorni di ILVA, Alitalia, legge di bilancio, summit Nato il senatore Matteo Salvini attacca la Nutella. La #Nutella, sì, la Nutella. Dice che così sembra più vicino al popolo. E io ingenuo che insisto a voler parlare di cantieri, tasse, Europa. — Matteo Renzi (@matteorenzi) 6 dicembre 2019

Mezza marcia indietro.

Qualche ora dopo Salvini ha corretto parzialmente il tiro: «Mi addolcisco la giornata, visto che sono uno dei massimi consumatori italiani di Nutella e derivati, con un appello alla Ferrero: comprate italiano. La Nutella è dolce perché c'è lo zucchero, ma in Italia sono rimasti solo due zuccherifici». Così Salvini, parlando in diretta Facebook, si rivolge all'azienda dolciaria di Alba. «Signori Ferrero - chiede - comprate zucchero italiano, nocciole italiane, latte italiano. Posso chiedere alle aziende che hanno tanti appassionati clienti in Italia di comprare prodotti italiani?».

Renzi: Salvini contro Nutella per sembrare vicino al popolo. «Nei giorni di Ilva, Alitalia, legge di bilancio, summit Nato il senatore Matteo Salvini attacca la Nutella. La Nutella, sì, la Nutella. Dice che così sembra più vicino al popolo. E io ingenuo che insisto a voler parlare di cantieri, tasse, Europa». Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva Matteo Renzi.

Pd: SalvIni mette a rischio i lavoratori. «Salvini, lascia stare la Nutella. Con questa demagogia da quattro soldi il leader della Lega mette in pericolo posti di lavoro e reputazione di un'azienda, di un prodotto come la Nutella che è un biglietto da visita per l'Italia. Barattare gli interessi del Paese per un pò di propaganda non solo è vergognoso, è proprio da ignoranti. Il mondo del lavoro non sa proprio cosa sia». Lo scrive sulla Facebook la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo.



Buongiorno amici, anche stamattina mi strafogo di nocciole turche. pic.twitter.com/WbIokuE1AX — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) 6 dicembre 2019



Luca Bizzarri anche oggi mi strafogo di nocciole turche. «Buongiorno amici, anche stamattina mi strafogo di nocciole turche». Luca Bizzarri scrive così su twitter ironizzando sulla polemica del leader della Lega, Matteo Salvini, contro le nocciole turche che Ferrero userebbe per fare la Nutella. Una foto di Bizzarri, con il viso nascosto da una busta di biscotti Ferrero alla Nutella, accompagna il cinguettio dell'attore.

