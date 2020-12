Dpcm Natale, Speranza: «Forte irrigidimento misure tra il 24 dicembre e il 6 gennaio». Vertice a Palazzo Chigi

Misure rigide in Italia dalla vigilia di Natale alla Befana. «Stiamo chiudendo le misure definitive che dobbiamo comunicare al Paese e che verranno prese nei prossimi giorni: prevedono un irrigidimento significativo tra il 24 dicembre e 6 gennaio», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando in collegamento ad un incontro organizzato dalla Fnomceo (Federazione nazionale ordini medici).

Il vertice a palazzo Chigi

Un annuncio che avviene mentre è in corso a Palazzo Chigi il vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza. Vertice in cui si scioglienanno gli ultimi nodi sulla stretta di Natale. Da decidere, tra le altre cose, se prevedere una deroga per i minorenni (under 18 o 14) nel computo dei due familiari non conviventi tra gli ospiti di Natale, come vorrebbe Conte. E ancora resta da capire se si avrà una zona rossa "lunga" per tutte le feste o saranno previste chiusure a singhiozzo. Dopo che saranno sottoposte alle Regioni, probabilmente alle 18 si potrebbe riunire il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare un provvedimento (decreto o nuovo dpcm).







