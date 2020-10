Dpcm, Franceschini: «Proteste per cinema e teatri? Avevamo dovere di intervenire con misure drastiche». Renzi attacca: sbagliato chiuderli

«Ho l'impressione che non si sia percepita la gravità della situazione né i rischi del contagio». Così il ministro della Cultura Dario Franceschini in un videomessaggio su Facebook dopo le proteste del mondo dello spettacolo contro la chiusura di cinema e teatri introdotta dal nuovo Dpcm.

«Dovere di intervenire subito»

«Ho ricevuto molti appelli del mondo della cultura. Tutto comprensibile perché c'è una grande preoccupazione per la chiusura dei luoghi della cultura, che in Italia è centrale», spiega il ministro. Ma «forse non si è capito a che punto siamo - sottolinea Franceschini mostrando l'impennata della curva dei positivi - Avevamo il dovere di intervenire subito con misure drastiche. Per questo la chiusura delle attività non è stata legata a una scelta gerarchica di importanza ma dall'esigenza di ridurre la mobilità delle persone».

Il ministro Franceschini assicura il suo impegno «perché lo stop sia il più breve possibile». Nonché l'impegno a proseguire e aumentare gli aiuti alla categoria «cominciando dai più deboli». Ma ribadisce di assumersi la responsabilità della decisione.

«Se il paese si divide i problemi diventano più grandi, ricostruiamo quel clima di coesione sociale di cui c'e bisogno, verrà il tempo dei bilanci e delle critiche, ma oggi di fronte ai rischi per la salute non è il tempo», aggiunge. «A voi personalità della cultura che avete una grande influenza sull'opinione pubblica e una grande capacità - dice - vi chiedo davvero di dare un contributo alla coesione sociale, ne abbiamo grande bisogno».

Renzi: «Non cedere alla paura»

«Mentre si chiedono (ancora) sacrifici, sarebbe molto utile, secondo me, che il Governo chiarisse questi punti. E ci spiegasse quali sono i dati scientifici e le analisi sui quali si prendono le decisioni: i dati scientifici, non le emozioni di un singolo ministro». Così il leader Iv Matteo Renzi nella e-news in cui annuncia che Iv chiederà al premier Giuseppe Conte di modificare il dpcm «nella parte su ristoratori, luoghi di cultura e attività sportiva».

«Mi ha colpito che - sostiene Renzi - proprio il Ministro della Cultura abbia giustificato la chiusura dicendo che dobbiamo salvare vite umane. Io dico che certo, è vero, vogliamo salvare vite umane. Ma basta essere andati al cinema o al teatro, in queste settimane, per capire che non sono posti dove si rischia di morire, ma dove - anzi - si impara a vivere meglio. Affrontare la pandemia è un dovere di tutti. Ma bisogna farlo senza cedere alla paura».

