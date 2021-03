26 Marzo 2021

Nuovo decreto Covid. Cosa succederà in Italia dopo Pasqua? La decisione dovrebbe venire fuori dalla cabina di regia in corso oggi, presieduta dal premier Mario Draghi. Sul tavolo le nuove misure anti-Covid in vista della scadenza del decreto attualmente in vigore. Alla riunione partecipano i ministri Roberto Speranza, Daniele Franco,Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, Patrizio Bianchi, e il sottosegretario Roberto Garofoli. Presenti anche i membri del Cts Silvio Brusaferro e Franco Locatelli.

Nuovo decreto, ad aprile stop a visite ad amici, sì a seconde case: le misure allo studio

Le ipotesi

Che cosa dobbiamo aspettarci per il mese di aprile? Dopo Pasqua in ogni caso l’Italia non tornerà gialla. Lo scenario più gettonato al momento - anche se ovviamente tutto dipenderà dai dati sui contagi e sui ricoveri che emergeranno nei prossimi giorni - è quello dell’approvazione di un nuovo decreto sostanzialmente fotocopia di quello attuale che permetta di far cambiare il colore prevalente della cartina d’Italia da rosso ad arancione, escludendo ancora per un paio di settimane la possibilità di tornare al giallo, per poi passare fino ai primi di maggio a un “giallo rafforzato”. In prima battuta, dunque ancora ristoranti chiusi, stop agli spostamenti tra le Regioni e coprifuoco a livello nazionale a partire dalle 22.

Le scuole

Ma il governo vorrebbe riaprire in ogni caso le scuole primarie, almeno fino alla prima media. Un progetto tutto da valutare perché il numero dei nuovi contagi giornalieri non lascia tranquilli. In compenso le vaccinazioni dei docenti viaggiano abbastanza spedite ieri erano arrivate a 850.000 su 1.107.000. Quello che è certo è che anche la prossima settimana non ci potremo spostare fra le Regioni (se non per lavoro, salute o necessità provate). Tuttavia resterà possibile recarsi presso le seconde case se queste abitazioni sono nella Regione di residenza a patto di andarci solo con le persone con le quali si vive. Questa regola però non sarà valida per tutti, la Campania, vieta l’uso delle seconde case anche ai residenti.

La riapertura delle scuole anche in fascia rossa sembra essere la sola novità “certa” al momento sul tavolo del governo. Dopo Pasqua infatti, con il nuovo decreto che a cui si sta lavorando in questi giorni, dovrebbero aprirsi nuovamente le porte di asili, scuole dell’infanzia e scuole primarie. Un grande ritorno legato ovviamente anche la vaccinazione del personale scolastico, che sta procedendo.

Aperitivi vietati

Con il nuovo decreto potrebbe venir meno una delle poche consolazioni che ha accompagnato gli italiani negli ultimi mesi: l’apertura di bar e ristoranti fino alle 18 in zona gialla. Con l’introduzione del “rafforzato” infatti, si sta pensando (almeno nel weekend) di far abbassare le serrande delle attività di ristorazione alle ore 15, in modo da evitare ogni possibilità di assembramento “da aperitivo”.

Centri commerciali

Il nuovo decreto in arrivo, a partire dal 6 marzo potrebbe inasprire ulteriormente le misure relative ai centri commerciali, anche in zona gialla o arancione. Se al momento questi possono aprire solo nei giorni feriali (e fino alle 20) - ad eccezione alimentari, edicole, farmacie e tabacchi - da dopo Pasqua le cose potrebbero cambiare. Sul tavolo sia l’opzione con orari più stringenti che quella di una chiusura estesa all’intera settimana come avviene in zona rossa.