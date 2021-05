17 Maggio 2021

di Mario Landi

(Lettura 4 minuti)

1 51

51



Coprifuoco da subito alle 23, poi a mezzanotte dal 7 giugno, infine abolito dal 21 del prossimo mese. Ristoranti al chiuso sia a pranzo sia a cena dal 1° giugno. Centri commerciali aperti nel weekend a partire da sabato 22 maggio. Riapertura delle palestre anticipata al 24 maggio. Via libera ai matrimoni dal 15 giugno, ma solo se i partecipanti sono muniti di green pass. Riapertura delle discoteche, invece, rimandata a data da destinarsi. È in arrivo il nuovo decreto con le disposizioni sulle riaperture: il Consiglio dei Ministri (convocato stasera alle 18 e 30) metterà nero su bianco il pacchetto di misure messo a punto nella cabina di regia che si è svolta nel primo pomeriggio. Cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, con la presenza di tutti i ministri e del coordinatore e del portavoce del Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro.

Vaccino, posso viaggiare dopo la prima dose? Green pass, tamponi, richiamo: regole e divieti

Zona bianca Friuli, Sardegna e Molise? Numeri ok (ma decide il governo). Sperano Liguria, Veneto e Abruzzo

COPRIFUOCO - E' stato lo stesso premier Draghi a tracciare la road map verso l'abolizione del coprifuoco. Il presidente nel Consiglio ha indicato la possibilità di spostarlo alle ore 23 a stretto giro (forse già da domani). Poi dal 7 giugno tutti a casa a partire dalle 24. Infine dal 21 giugno, secondo la proposta di Draghi, ci sarebbe il superamento totale del coprifuoco.

RISTORAZIONE - Sul fronte bar e ristoranti le riaperture già programmate prevedono che dal 1° giugno sarà consentito anche al chiuso il consumo al tavolo (dalle ore 5:00 alle ore 18:00). La proposta in ingresso in Cdm è la riapertura dei ristoranti al chiuso anche la sera, sempre dal'1 giugno.

MATRIMONI - I matrimoni potranno ripartire dal 15 giugno, ma con il «green pass», e cioè certificazione di vaccinazione o tampone, per i partecipanti.

CENTRI COMMERCIALI - Per esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive la proposta in ingresso in Cdm è la riapertura a partire dal 22 maggio (primo weekend successivo al dL).

PALESTRE E PISCINE - Per le attività di palestre, piscine, centri termali le riaperture programmate prevedevano (dal 15 maggio hanno riaperto le piscine all'aperto) dal 1° giugno le palestre e dal 1 luglio i centri termali. Proposta in ingresso in Cdm: anticipazione al 24 maggio della riapertura delle palestre. Riapertura a partire dal 1 luglio di piscine al chiuso e centri benessere.

SPORT - Presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive: la presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

DISCOTECHE - Resta invece lo stop alle discoteche. Il nuovo decreto, infatti, alla voce "Attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso" dovrebbe recitare: restano sospese.

LE ALTRE MISURE

• Impianti di risalita in montagna: riapertura degli impianti dal 22 maggio alle condizioni indicate dalle linee guida.

• Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: Riapertura dal 1 luglio.

• Attività di parchi tematici e di divertimento: Anticipata la riapertura al 15 giugno

• Attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi: Riapertura di tutte le attività dal 1 luglio

• Feste, comprese quelle dopo cerimonie civili e religiose: Ripartenza delle feste successive a cerimonie civili o religiose, dal 15 giugno, anche al chiuso. Agli ospiti sarà richiesto il pass.

• Corsi di formazione pubblici e privati: Ripresa in presenza dal 1° luglio

UNANIMITA' IN CABINA DI REGIA - La road map emersa nella cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, a quanto si apprende da fonti di governo, è stata approvata all'unanimità.

LE ZONE - Cambiano i parametri delle zone rosse, arancioni e gialle: la guida non sarà più l'RT ma l'incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica. È quanto emerge dalla cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. Arriva una radicale semplificazione - spiegano fonti di governo - dei 21 criteri precedenti, che scendono a 12.

I VACCINI - È allo studio inoltre un ulteriore prolungamento della seconda dose di Pfizer e Moderna, rispetto ai tempi più lunghi già applicati. Sarà fatta una valutazione, nel confronto con gli scienziati.

IL GREEN PASS - Il green pass potrebbe essere rilasciato anche solo dopo la prima dose di vaccino, non attendendo dunque il completamento dell'intero ciclo. È una delle ipotesi allo studio del governo. Non solo. Si valuta anche di allungare oltre i sei mesi la scadenza del pass. Al riguardo, sono stati chiesti agli esperti degli approfondimenti ad hoc.