Coprifuoco, Draghi: alle 23 da subito, alle 24 dal 7 giugno e abolito dal 21. Oggi il Cdm sul nuovo decreto. Ristoranti e bar al chiuso anche a cena dall'1 giugno

È in arrivo il nuovo decreto con le disposizioni sul coprifuoco e sulle riaperture: sarà il Consiglio dei Ministri convocato stasera alle 18 e 30 a decidere le nuove misure. È appena terminata la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, con la presenza di tutti i ministri e del coordinatore e del portavoce del Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Durante la cabina di regia il premier Mario Draghi avrebbe proposto di portare il coprifuoco alle ore 23 da subito - presumibilmente da lunedì prossimo - spostarlo alla mezzanotte dal 7 giugno, dunque eliminarlo a partire dal 21 giugno. Dal primo giugno, inoltre i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso. Sarebbe infatti questo l'orientamento emerso, a quanto si apprende da più fonti di governo, dalla cabina di regia.

Cabina di regia

Alle 16, a Palazzo Chigi, si terrà dunque la Cabina di regia sulle riaperture presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio. Alla riunione parteciperanno, tutti in presenza, i ministri dell'Economia, Daniele Franco, della Salute, Roberto Speranza, dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, della Cultura, Dario Franceschini, degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, delle Pari opportunità, Elena Bonetti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, il coordinatore e il portavoce del Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. A seguire si svolgerà una riunione del Consiglio dei Ministri. Successivamente, il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini ha convocato Regioni, Comuni (Anci) e Province (Upi) per le ore 17 in videoconferenza.

Zaia: «Mettere mano a coprifuoco e ristorazione»

«Sono ore cruciali, la riunione oggi della cabina di regia ci vede da fuori, come osservatori nel dibattito, pensare che qualcuno debba mettere mano al coprifuoco piuttosto che al tema della ristorazione all'interno, a dare una risposta al mondo delle piscine al coperto». Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia. «Come diciamo sempre noi - aggiunge - anche se i dati sono in calo il virus c'è ancora, ma il dato positivo è che dove abbiamo vaccinato scompaiono i vaccinati dai ricoveri. Quindi vuol dire che il vaccino funziona.

«Il vero tema è se abbia senso buttare il cuore oltre l'ostacolo. Io credo che abbia senso - puntualizza -. Credo che sia giusto seguire e accompagnare questo processo, mettendo mani al coprifuoco e iniziando ad allentare un pò di più. È innegabile che un minimo di 'collaudò l'abbiamo fatto -conclude - perché un po' di assembramento l'abbiamo già visto».

