Notre Dame, Di Battista: «Tanti fondi per la chiesa. E per la Libia?»

«Quanti morti ci sono stati innegli ultimi giorni? Solo fino a ieri sera è stato possibile saperlo. Poi le immagini dell'incendio parigino hanno »oscurato« o, quantomeno, reso estremamente difficile, saperne di più sul sangue versato a Tripoli. Non voglio urtare la sensibilità di nessuno, dico solo che a, grazie a Dio, non è morto nessuno. Quel tetto e quella guglia verranno ricostruiti. Vedrete, il denaro per farlo non mancherà. Quel denaro che al contrario non arriva mai quando si tratta di altre ricostruzioni o di altre latitudini del pianeta». Lo scrive, in un post, Alessandro Di Battista.«Ci sono gli americani, su tutti Hillary Clinton. Chi di voi non l'ha ancora vista sorridente mentre, parlando di Gheddafi disse: "Siamo venuti, abbiamo visto e lui è morto?". Poi c'è Obama, colpevole di essersi lasciato convincere a bombardare la Libia proprio dalla Clinton. Poi ci sono i francesi di ieri. Poi c'è Berlusconi. Il fatto che lui non volesse tradire Gheddafi rende il suo ignobile tradimento ancor più grave. C'è poi chi governava con Berlusconi. Una a caso: Giorgia Meloni. Oggi la sentite attaccare i francesi per quei bombardamenti ma secondo voi, nel 2011, la votò o meno la risoluzione che appoggiava l'intervento armato in Libia? Ovviamente sì. Per finire ci sono i francesi di oggi, quelli che se ne fregano dei profughi (tanto al limite vanno in Italia) e che, nell'ombra, incitano Haftar a non fermarsi. Macron ieri ha messo su un'espressione contrita e ha detto che Notre Dame verrà ricostruita. Sarà anche vero ma l'unica ricostruzione che davvero gli interessa è quella di una Francia imperialista capace di mettere le mani sui pozzi di petrolio libici», attacca Di Battista, che conclude: «Poi, tra i responsabili, ci siamo anche un pò noi. Perché se fossimo capaci di trasformare commozioni passeggere in indignazione perenne beh, forse, vivremmo in un Paese più giusto».