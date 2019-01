"Non siamo pesci", 600 vip firmano il manifesto per i migranti: chi scenderà in piazza a Montecitorio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Archibugi, la regista, invita tutti alla mobilitazione: "Ci vediamo alle cinque davanti a Montecitorio. Fa freddo, copritevi. Portate fiaschette, d’argento con le iniziali, mi raccomando". E lo scrittore Sandro Veronesi idem: "Oggi pomeriggio, per favore, se siete a Roma venite in Piazza di Monte Citorio. Alle 17. Sapete perché. E se non siete a Roma, fate qualcosa su Twitter, su Facebook, su Instagram: fotografie, messaggi, appelli – tutto con dall'hashtag #nonsiamopesci. Please". Il ceto medio riflessivo contro la politica di Salvini sui migranti scende dunque in piazza. Il tutto nasce da un appello, intitolato Non siamo pesci, che chiede al Parlamento di istituire una commissione di inchiesta sulle stragi di migranti nel Mediterraneo e di realizzare una missione in Libia. Tra i firmatari ci sono Roberto Benigni, Andrea Camilleri, Sandro Veronesi, Massimo Cacciari, Gad Lerner, Michela Murgia, Matteo Garrone. Niccolò Ammaniti, Gabriele Muccino, Paolo Virzì, Armando Spataro, Kim Rossi Stuart. Sono oltre 600 i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno firmato il manifesto. Quanti di vip e quante di queste star del Firmamento saranno effettivamente in piazza? Grande attesa per l'arrivo di Benigni, ma il "piccolo diavolo" non s detto che ci sarà. Diversi parlamentari del Pd potrebbero aggiungersi agli intellettuali in protesta, per rendere più partecipato il ritorno all'epoca dei girotondi (senza Nanni Moretti però questa volta).