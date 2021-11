Nomine Rai, Conte: «Il M5S non andrà più in tv sui canali del servizio pubblico»

«Fuortes non libera la Rai dalla politica ma ha scelto di esautorare una forza politica come il M5s: siamo alla degenerazione del sistema e per questo il M5s non farà più sentire la sua voce sui canali del servizio pubblico». Lo ha detto il Presidente M5s Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa.

Linea dura, anzi durissima, del M5S contro le nomine Rai. L'iniziativa annunciata oggi dal leader Giuseppe Conte, ovvero «il Movimento 5 Stelle non farà sentire la sua voce nei canali del servizio pubblico, ma altrove», si traduce nella mancata partecipazione di esponenti grillini dai tg del servizio pubblico, dai talk show e non solo. Stop infatti, viene spiegato, a tutte le dichiarazioni rilasciate da esponenti del M5S in strada, ad esempio, o a margine dei lavori delle aule parlamentari.