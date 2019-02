Livorno, il sindaco 5 stelle di Livorno non si ricandida al secondo mandato

Filippo Nogarin, sindaco 5Stelle di Livorno dal 2014 non si ricandiderà alle elezioni comunali in programma in primavera. Nogarin intende candidarsi invece per le elezioni europee che si svolgeranno a maggio. Nogarin era diventato il primo sindaco non di sinistra o di centrosinistra nella storia di Livorno dal 1946 e il primo sindaco del Movimento 5 Stelle ad essere eletto in un capoluogo toscano. Sindacatura difficilissima, la sua, viste le difficoltà economiche di Livorno, le polemiche per il salvataggio della società di raccolta dei rifiuti e la complicata gstione dell'alluvione del 2017 durante la quale morirono 8 persone.







© RIPRODUZIONE RISERVATA