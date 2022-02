Martedì 1 Febbraio 2022, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 11:21

Da oggi, 1 febbraio, l’Agenzia delle Entrate inizierà a notificare le multe da 100 euro alle persone con più di 50 anni che non sono vaccinate con due dosi, come stabilito dal decreto governativo dello scorso 8 gennaio. A ieri gli over-50 non vaccinati erano circa 1,9 milioni, il 7% circa dei quasi 28 milioni di italiani collocati in questa fascia d'età.

No vax, cosa succede da oggi in Italia

L’obbligo terminerà il 15 giugno 2022 (se non sarà prorogato) e chi compie 50 anni fino al 15 giugno dovrà comunque rispettarlo. Attenzione: la multa scatta anche per chi ha fatto la prima dose ma non la seconda, o chi ha fatto le prime due ma poi non ha fatto la dose di richiamo.

Cena No vax ad Alessandria, arrivano i carabinieri. In 50 senza Green pass urlano «libertà, libertà». Locale chiuso

Dal 15 febbraio i non vaccinati con più di 50 anni non potranno più recarsi sul loro posto di lavoro.

Come detto, sarà il ministero della Salute, attraverso le segnalazioni dell’Agenzia delle entrate, a multare gli inadempienti che avranno 10 giorni di tempo dalla ricezione per posta dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio per comunicare alla Asl eventuali certificati che attestino la loro condizione di esentati dall’obbligo. Alla Asl è affidato il controllo delle certificazioni sull’esenzione, sul differimento o l’impossibilità di vaccinarsi. Una commissione di valutazione esaminerà i singoli casi.

Danimarca, dalle mascherine al Green passi via tutte le restrizioni: «Il Covid non è più una malattia socialmente critica»

Se la Asl non confermerà l'esenzione, l’Agenzia delle entrate trasmetterà entro 180 giorni "un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo" e i proventi delle sanzioni confluiranno nel fondo delle emergenze nazionali. In caso di opposizione alla sanzione la competenza spetta al giudice di pace.

Ci vorranno invece ancora 15 giorni per l’entrata in vigore dell’obbligo di vaccinazione sul luogo di lavoro: la misura per gli over 50 scatta il 15 febbraio e chiunque, a partire da quella data, sarà trovato al lavoro senza Green pass rafforzato (ottenibile anche con certificato di guarigione dal Covid) rischia una sanzione tra i 600 e i 1.500 euro. I lavoratori che non presenteranno la certificazione verranno considerati assenti ingiustificati senza stipendio.