Sabato 9 Ottobre 2021, 20:36 - Ultimo aggiornamento: 20:39

L'ultima perquisizione risale a poche settimane fa: Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, è stato trovato con bastoni, fumogeni, passamontagna, è stato portato in Questura, ma poi rimesso fuori. Monitorato, controllato, si è presentato allo Stadio Olimpico senza Green pass e nei suoi confronti è stato emesso il Daspo per cinque anni. Dovrà stare lontano da tutti gli Stadi di Italia e avrà l'obbligo di doppia firma durante le partite della Roma, in casa e fuori casa. Un Daspo "fuori contesto", così si chiama, introdotto di recente, perché colpisce l'ambito sportivo nonostante i fatti contestati riguardino cortei politici.

Roma, no Green pass assaltano sede Cgil: manifestante lancia bidone contro l'ingresso

Con Castellino un centinaio di estremisti di destra

Castellino, 44 anni, oltre alla lunga carriera nell'estrema destra, due Daspo sportivi nel 2017 e nel 2018 e un provvedimento di sorveglianza speciale rimediato a gennaio scorso perché ritenuto "pericoloso", è ora a capo di uno dei filoni del movimento No Green Pass romano. C'è lui dietro la protesta di oggi. Lui e Forza Nuova, oltre a qualche centinaio di estremisti di destra con svastiche tatuate sul braccio e passione nazista.

No Green Pass, i dimostranti forzano i blocchi: tensioni con la polizia in via del Tritone

Arrestato in passato in inchieste di vario genere, soffia sul fuoco del dissenso e insieme a Forza Nuova si dà molto da fare sul web, facendo propaganda e cercando adepti. «Ciò che contestiamo - ha dichiarato di recente Castellino -, e riteniamo inconciliabile con le nostre lotte, è il Green Pass. Per questo chi lo scarica e lo utilizza verrà espulso dal movimento». Ha inviato anche una circolare interna a tutti i militanti, per spiegare come comportarsi. La ha firmata lui stesso insieme con il presidente di Forza Nuova, Roberto Fiore. «Per noi - ha aggiunto - quella carta verde è come nel comunismo avere il libretto rosso, pena il gulag».