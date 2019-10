Niente nuove tasse sulle Sim dei cellulari: arriva lo stop di 5Stelle e del Pd

Niente tasse sulle Sim ricaricabili dei cellulari. La rassicurazione arriva dal viceministro all'Economia, Laura Castelli: «L'ipotesi di tassare le Sim ricaricabili preoccupa molto sia noi 5stelle che le aziende di telecomunicazioni, nonché i consumatori, anche per il grave impatto che avrebbe sullo sviluppo del settore e sul livello occupazionale. Anche le proposte alternative di tassare ulteriormente la clientela business, da più parti sollevate, trova la nostra ferma contrarietà. Saremo fermi su questo». Del resto anche il Pd ha fatto muro contro questo aumento, paventato al ministero dell'Economia per provare a cercare qualche risorsa aggiuntiva con cui tagliare la tasse ai lavoratori in vista del varo della legge di bilancio lunedì. © RIPRODUZIONE RISERVATA