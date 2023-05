Nicoletta Fabio, chi è la prof di italiano e latino prima sindaco donna di Siena

Nicoletta Fabio è la prima donna a guidare Siena. «Chiamatemi sindaco, non per una questione di genere ma per una questione istituzionale» ha già spiegato.

Ballottaggi 2023, risultati in tempo reale da tutti i Comuni al voto

Nicoletta Fabio primo sindaco donna di Siena

«Fieramente senese», così si definisce, 62 anni, Fabio è professoressa, ora in aspettativa, di italiano e latino alle superiori. La sua candidatura, per il centrodestra, è arrivata appena a marzo scorso: Fdi, Lega, Forza Italia e Udc, inizialmente aveva sostenuto il candidato civico Emanuele Montomoli, biologo, docente universitario e imprenditore nella ricerca, poi però 'scaricatò dopo che lui stesso aveva reso noto la sua appartenenza alla massoneria.

Fabio, che sul suo sito per le elezioni, parlando di sè, si è definita «adorata figlia unica di babbo e mamma senesi, dal loro esempio ho imparato il senso del dovere delle persone perbene che rispettano gli altri e che si fanno rispettare per la propria coerenza», a Siena era nota anche per aver ricoperto i ruoli di presidente del Consorzio per la tutela del Palio e di rettore del Magistrato delle contrade.