Zingaretti apre a M5S: «Alleanze alle Regionali? Dobbiamo provarci»

Regionali, il leader del Pd Nicola Zingaretti si è espresso oggi sul tema alleanze elettorali con il M5s, a margine della Conferenza delle donne democratiche in corso a Roma. «Confermo che decidono le Regioni, però un'alleanza che governa l'Italia, o che ha l'ambizione di segnare la prossima elezione del presidente della Repubblica, dovrebbe almeno provare a unirsi nelle Regioni, anche perché la destra ha scelto spesso candidature del passato, si è unita riproponendo figure già bocciate dagli elettori. Quindi si può vincere e, lì dove è possibile, almeno proviamo a fare insieme un passo avanti per salvare questo Paese».

Coca Cola si unisce al boicottaggio di Facebook: stop odio razziale

Zingaretti: serve classe dirigente vera. Il tema è avere una classe dirigente, avere un Paese e una comunità che, assunta la consapevolezza, fa ora un passo in avanti, costruisce ed entra nel merito delle scelte. Nella tragedia che abbiamo vissuto, noi a volte siamo troppo timidi in un Paese che ha bisogno di lavoro, sviluppo, crescita». L'ha detto il leader del Pd Nicola Zingaretti nel suo intervento alla Conferenza delle donne democratiche in corso a Roma.

Fiorella Mannoia, la stalker ai domiciliari in ospedale psichiatrico: «Volevo essere sua amica»



© RIPRODUZIONE RISERVATA