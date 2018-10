Zingaretti lancia "Piazza Grande", oltre 2000 adesioni alla kermesse per la campagna delle primarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non una vecchia stazione, come la Leopolda. Ma l'antico scalo merci di Roma, lo Scalo San Lorenzo. Lì, all'Ex-Dogana, tra vecchi binari e loft stile industriale, Nicola Zingaretti ha organizzato il primo appuntamento nazionale da candidato segretario del Pd. Sabato 13 e domenica 14 ottobre la 'rete' che il presidente della regione Lazio sta costruendo, ormai da mesi, attorno alla sua candidatura si ritroverà nella capitale per due giorni di dibattiti e confronto.Al momento, le iscrizioni all'evento sono già oltre 2000. «E il 40% -dicono gli organizzatori- sono under 35». Il titolo della kermesse, Piazza grande, dice già dello spirito della candidatura di Zingaretti. Il tentativo di raccogliere un fronte largo, dentro, ma anche fuori dal Pd: amministratori locali, associazioni, realtà culturali e del terzo settore. E militanti. «Voglio riportare a casa un po' di popolo», dice spesso il governatore del Lazio. Intanto, sono nati circa 300 comitati locali, anzi 'piazze grandì come vengono chiamati, in tutta Italia.Anche per questo, un ruolo chiave nella campagna di Zingaretti lo avranno gli amministratori. La prima giornata di Piazza grande li vedrà protagonisti. Tra quelli che hanno già dichiarato il sostegno alla candidatura del presidente della regione Lazio ci sono il sindaco di Bologna, Virginio Merola, quello di Ravenna, Michele De Pascale, il primo cittadino di Campobasso, Antonio Battista. Sono da registrare le parole di apprezzamento del sindaco di Milano, Beppe Sala. E c'è chi guarda con interesse alla candidatura di Zingaretti, come Massimo Zedda che potrebbe candidarsi alla guida della regione Sardegna e nel caso avrebbe, ovviamente, bisogno del sostegno del Pd. Nel caso, il sindaco di Cagliari avrebbe bisogno del sostegno dem e in un Pd a trazione Zingaretti troverebbe una sponda sicura.Nei giorni scorsi c'è anche stato il sorprendente endorsement di uno dei testimonial più noti del renzismo, Oscar Farinetti: «Continuo a voler bene a Matteo, ma Nicola Zingaretti lo voterei. Lo conosco personalmente, secondo me sarebbe un'ottima pedina. Se ci fossero le primarie ora voterei lui, senza turarmi il naso», ha detto il fondatore di Eataly. Settimane fa a Rolling Stone anche Tommaso Paradiso, frontman dei The Giornalisti, si era espresso a favore di Zingaretti.L'appuntamento all'ex-Dogana è articolato in due giornate. Si comincia sabato mattina e alle 11 ci sarà Piazza Municipio: gli amministratori per l'Italia nuova mentre nel pomeriggio partiranno i le 10 piazze tematiche: economia, ambiente, lavoro; welfare e integrazione; democrazia, partecipazione, legalità; europa, mondo; conoscenza, scuola, università; mezzogiorno; cultura; sicurezza; politiche di genere e diritti; web, social, comunicazione. Alle 18 Nando Dalla Chiesa parlerà di Se la mafia è un movimento. Suggerimenti per un paese senza bussola. Domenica mattina sono previsti gli interventi di alcuni ospiti e quindi le conclusioni di Zingaretti alle 12. Nei prossimi giorni, martedì o mercoledì, ci sarà una conferenza stampa per tutti i dettagli dell'evento.