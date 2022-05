Zingaretti a Controcampo: «Stadio della Roma? Forse ci siamo». E sui rifiuti: «Serve impianto per una Capitale autosufficiente»

Lo stadio della Roma a Pietralata? «Forse stavolta, come si dice a Roma, fosse che fosse la volta buona». Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo al direttore del Messaggero, Massimo Martinelli, e a Barbara Jerkov a Controcampo.

Controcampo, l'intervista del direttore Martinelli a Nicola Zingaretti

«Credo che il sindaco Gualtieri e la Società sportiva Roma abbiano messo la questione sui giusti binari - osserva il governatore -. E cioè quello del confronto, anche riservato, per poi annunciare un’ipotesi quando c’è un’ipotesi credibile. E forse stavolta, come si dice a Roma, fosse che fosse la volta buona». E lo stadio di Pietralata, aggiunge Zingaretti, «potrebbe poi aprire anche l’altra prospettiva affinché anche la Lazio possa avere una risposta».

L'intervista

Il presidente del Lazio ha scelto Controcampo per illustrare il piano di sviluppo della Regione grazie ai 16,6 miliardi di fondi europei in arrivo nel Lazio, che verrà annunciato venerdì al palazzo dei congressi di Roma. Tra i temi toccati, naturalmente, anche il termovalorizzatore. «Inquina molto di più trasportare i rifiuti in giro per l’Europa che non lavorarli dove vengono prodotti, come la Ue peraltro ci chiede», dice Zingaretti. «Non si può andare avanti così, perché i rifiuti di Roma non li vuole più nessuno, abbiamo saturato tutte le discariche del Lazio e ormai dobbiamo cercare non solo in altre Regioni, ma anche in altri Paesi del’Europa. Dopo nove anni in cui questo tema è stato rimosso, anzi negato, finalmente il sindaco Gualtieri ha detto: è vero, dobbiamo dotarci di un impianto che risolva in modo radicale la questione, che renda la Capitale autosufficiente, che potrebbe diventare anche un distretto produttivo per l’approvvigionamento energetico. Non esiste, almeno in Europa, una città di quasi 4 milioni di abitanti, che diventano molti di più con i turisti, che non ha un impianto degno di questo nome per il trattamento dei rifiuti».