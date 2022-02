Messaggero tv Zingaretti annuncia il piano per la nuova sanità territoriale: «A Roma sessanta Case di comunità»

Un piano - già finanziato grazie ai fondi del Pnrr - per ridisegnare completamente la sanità territoriale del Lazio. Lo annuncia Nicola Zingaretti nella video intervista che apre la serie Controcampo - i colloqui con i leader politici del direttore del Messaggero, Massimo Martinelli.

Il piano prevede, tra l'altro, la realizzazione in tempi brevi di 60 Case di comunità nel comune di Roma, una sorta di poliambulatori sul territorio, e altre 56 nell'area metropolitana. Inoltre, 10 nuovi ospedali di comunità (più altri 16 nella città metropolitana) per le lungo-degenze croniche assistite.

Nell'intervista Zingaretti parla naturalmente anche di politica: per le regionali del Lazio nel 2023, per cui già si parla di D'Amato e Gasbarra in campo, nessun candidato presidente annunciato. La via maestra, dice il governatore uscente, sono le primarie.