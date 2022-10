Zingaretti a Controcampo: «Centrosinistra avanti unito per il Lazio. Il voto entro fine gennaio»

Avanti uniti, dal Pd ai 5Stelle al Terzo polo alle liste civiche, per le elezioni del Lazio. E' l'appello che lancia Nicola Zingaretti intervistato a Controcampo dal direttore del Messaggero, Massimo Martinelli. Annunciando che si dimetterà da presidente della Regione entro 2-3 settimane, così da portare la Regione al voto entro fine gennaio.

«Questa maggioranza ha raccolto il 49,5% dei consensi dei cittadini del Lazio, il centrodestra il 44», ricorda Zingaretti. «Credo che sia, prima che una scelta politica, un’opera di buon senso fare di tutto per costruire una proposta per il Lazio che mantenga l’alleanza tra Pd, M5S, Terzo polo con Azione e Italia viva e liste civiche. Anche perché sono sicuro che se facessimo un referendum tra gli elettori di tutte le forze politiche di cui stiamo parlando - volete andare uniti o divisi? - il 90% direbbe uniti. Quindi tutto il rispetto per la dialettica delle forze politiche, ma io da presidente uscente dico: attenzione, gli elettori ci guardano».

Quanto al futuro governo Meloni, osserva il governatore neo-deputato dem, il populismo e la destra populista «raccoglie i voti rappresentando i problemi, raramente offrendo soluzioni sui problemi che denuncia. Quello che chiedo è dare soluzione ai problemi degli italiani e noi queste soluzioni le valuteremo, ma vogliamo capire quali sono. Quando si governa è tutto diverso, non basta stare sul palco e denunciare problemi. Io non considero Giorgia Meloni una nemica, ma un'avversaria. Io riconosco a lei non solo il diritto di governare ma anche lo status di avversaria politica e le chiedo soluzioni».

Sul campo largo proposto da Letta per fare opposizione al centrodestra, «penso che le forze di opposizione dovranno fare questo accordo sulla base dei propri principi e battaglie. Ma ha ragione Enrico Letta: una opposizione che si coordina è più forte, più incisiva, si può fare un gioco di squadra. Quindi, sta alla sensibilità dei leader capire che se si gioca una partita di squadra si può essere efficaci, sempre nel rispetto delle autonomie. L'opposizione deve essere non solo in Parlamento. Io sarò parlamentare di Roma da domani e ovviamente farò le mie battaglie parlamentari ma non perderò mai quello che sono stato in questi 15 anni: terra, scarpe, cuore e testa nei quartieri, nelle città e nelle scuole e nelle Università. Quindi farò di tutto e se non lo faccio telefonatemi per ricordarmelo».

«L'iniziativa di Conte per rafforzare i 5 Stelle è assolutamente legittima in una democrazia», osserva ancora Zingaretti. «C'è una trasformazione di questo movimento guidato da questa leadership. Non dobbiamo demonizzare i tentativi di costruire un rapporto con il Paese che rafforzi l'opposizione. Noi come Pd dobbiamo aprire in fretta una fase di nuovo radicamento sociale, politico e culturale raccogliendo il segnale delle elezioni . Noi siamo il secondo partito italiano e la svolta sarà quella di tornare di nuovo e con più chiarezza vicino alle persone».