Neopatentati, cambiano i limiti: nei primi 3 anni potranno guidare auto più potenti. Multe ridotte per chi usa il cellulare

I neopatentati potranno guidare auto più potenti anche nei primi 3 anni dal rilascio della patente. Un emendamento alla riforma del Codice della Strada approvato in commissione Trasporti alla Camera prevede, per i primi 3 anni, il divieto di guida di autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e di autovetture con potenza massima di 105 kW. L'attuale Codice prevede invece il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture. Il ddl di riforma aveva allungato il divieto da 1 a 3 anni lasciando invariate le potenze dei mezzi dopo l'incidente causato dagli youtuber romani alla guida di una Lamborghini.

Ridotte multe per chi usa il cellulare

Nel nuovo Codice della strada le multe per chi usa il cellulare alla guida andranno da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.