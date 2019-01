Negozi aperti la domenica: compromesso Lega e M5S a quota 26

Negozi aperti la domenica sì o no? Nì. Questo l’accordo , sugli esercizi commerciali di domenica, tra Lega e M5S. La mediazione prevede 26 giorni di chiusura e deroghe per le festività. Di fatto una domenica sì e una domenica saranno aperti i negozi. E non sempre chiusi come avrebbe voluto il Movimento 5 Stelle. E così, ha vinto l’alternanza, il compromesso, l’un po’ e un po’. E non parrebbe una vittoria della libertà, della modernità e del futuro. Ma certamente se ne gioverà l’e-commerce. Ultimo aggiornamento: 13:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA