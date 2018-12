Di Maio lancia la figura del «Navigator», sui social si scatena l'ironia

Eravamo un popolo di santi, poeti e navigatori. Ma ora dobbiamo correggerci: non navigatori, ma navigatores. Perché Luigi Di Maio ha inventato questa nuova figura professionale: il Navigator, un Tom Tom umano, che seguirà ogni disoccupato nella ricerca del lavoro. Dunque, milioni di navigatores solcheranno l'Italia, specialmente quella del Sud. E intanto la proposta di Di Maio sta appassionando tutti.



Così. Giorgia Meloni posta la scena del film Il conte Tacchia con quel celebre grido: «Dovete anna' a lavoraaaaaa'....». Altri hanno preso in questa maniera la proposta di Luigi. «Il mio navigator per la legittima difesa è questo» (e nella foto d'accompagnamento si vede un enorme mitragliatore). Su Twitter l'entusiasmo per il navigator è incontenibile. «Più navigator per tutti», è il grido che attraversa l'Italia in rete. C’è chi cerca il navigator con la bussola, chi con il cannocchiale, chi pensa sia un marziano, chi vuole candidarsi per il ruolo di navigator. Una tizia chiede: «Voglio fare il navigator, ma esiste anche al femminile? La navigatora?». E via così. Speriamo che navigando navigando non si affondi.