Natale, Conte e le deroghe sugli spostamenti tra Comuni: «Cautela, ma Parlamento si assuma responsabilità»

Natale e spostamenti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles al termine dei lavori del Consiglio europeo e dell'Eurosummit apre alle deroghe. ​I limiti agli spostamenti nelle festività, spiega, possono «creare un problema oggettivo, è chiaro che chi vive in una grande città e ha i congiunti prossimi ha la possibilità di muoversi. Chi è in paesini più piccoli, può avere qualche difficoltà. Se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni sui Comuni più piccoli, in un raggio chilometrico contenuto, torneremo su questo punto. Il Parlamento è sovrano. Ma grande cautela in qualsiasi eccezione».

Il recovery

«È un Consiglio Ue che si può definire storico, è un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse» del Recovery Fund. «Abbiamo raggiunto questo risultato senza rinunciare a nessuno dei nostri principi, abbiamo ribadito il principio dello stato di diritto», ha quindi sottolineato.

Renzi: «Se cade il governo si cerchi una nuova maggioranza. Mi accusano di cercare la rottura ma lavoro per salvare il Paese»

Il premier si è quindi soffermato sui tempi: «Sulle ratifiche nazionali del Recovery Fund il clima è molto buono, anche da Paesi che sono stati più diffidenti. Non c'è stato nessun segnale di nervosismo, non ci aspettiamo un cammino irto: ragionevolmente sarà difficile che potremo partire prima di febbraio».

Vaccino day

Sul Covid «abbiamo ribadito la necessità di rafforzare il coordinamento tra i Paesi soprattutto in vista delle festività. Abbiamo sottolineato l'importanza di un approccio coordinato» sui vaccini. «Se ci riusciremo cercheremo di organizzare il Vaccino-Day per dimostrare che l'Europa parte insieme», ha sottolineato il premier.

Il governo e la maggioranza

Conte quindi si è soffermato sulla politica interna: «Io ho la piena responsabilità e consapevolezza di questo incarico, e sono pienamente edotto del fatto che andrò avanti con la fiducia di ogni forza di maggioranza e di tutte le forze complessivamente», ha detto. E ha aggiunto: «Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci confronteremo con le singole forze politiche e poi collettivamente. Cercheremo di capire che fondamento hanno questo critiche e che istanze rappresentano. Il Paese merita risposte».

«Ci sono delle istanze molto critiche, dobbiamo capire cosa nascondono, quali obiettivi. Lo faremo incontrando le delegazioni delle singoli forze di maggioranze. Serve trasparenza». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles. «È chiaro che dobbiamo dimostrare di essere all'altezza ma dobbiamo già dimostrarlo nelle convinzioni, nei toni, per farlo non ci dobbiamo nascondere. C'è già una collegialità, ma evidentemente non basta», aggiunge.

