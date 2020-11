Agli acquisti di Natale non si può rinunciare. Non tanto per il valore in sé di un regalo sotto l’albero, quanto per l’impatto economico che lo shopping natalizio ha sul Paese. Per questo il governo sta studiando nuove misure con l’obiettivo di provare a contenere, almeno in questa parte finale del 2020, la crisi economica determinata dall’emergenza Covid.



Gli orari dei negozi

Per questo già nel Dpcm che arriverà prima della scadenza del 3 dicembre, si sta pensando ad allungare gli orari dei negozi di vendita al dettaglio. L’idea è quella di permettergli di alzare le serrande alle ore 8 per poi riabbassarle non prima delle 22 e sfruttare le ore serali. Per questo però servirà anche estendere il coprifuoco che attualmente, salvo diverse indicazioni regionali, coincide proprio con le dieci di sera. Un allungamento, fino alle 23 o fino a mezzanotte, che potrebbe finire con il favorire non solo i commercianti, ma pure i ristoratori. Anche loro infatti potrebbero vedersi allungare gli orari di lavoro.



Non è ancora chiaro invece quale destino toccherà i centri commerciali della Penisola. I rischi in un ambiente chiuso infatti, per quanto ampio, si moltiplicano e ciò potrebbe spingere il governo a lasciare i megastore ancora chiusi nel week end e a non estenderne gli orari.

Niente da fare anche per gli altri locali e per quelle attività che sono stati chiusi dall’ultimo provvedimento del governo. Dovrebbero quindi restare abbassate le serrande di cinema e teatri, proprio come quelle di sale giochi e sale scommesse.

