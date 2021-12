Natale, la stretta del Viminale: rafforzare i controlli durante le feste

Il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha disposto un «ulteriore rafforzamento dei dispositivi di vigilanza sull'intero territorio nazionale in vista delle prossime festività natalizie». Il ministro ha invitato i prefetti a convocare «apposite riunioni dei Comitati provinciali, anche per predisporre specifici servizi di prevenzione in prossimità dei luoghi di culto delle diverse confessioni, degli aeroporti e dei porti, delle stazioni ferroviarie e delle reti viarie».

APPROFONDIMENTI IL MINISTRO Green pass, Lamorgese: «Sui controlli no linea soft» ROMA Controlli sul Green pass. I vigili: «Saremo severi» LA PROTESTA Scuola, licei romani occupati in marcia verso il Ministero POLITICA Sciopero generale, Landini: «Convocazione da Governo... ROMA Sciopero generale a Roma, la manifestazione a Piazza del Popolo

Viaggi, tampone per rientrare in Italia, ecco i controlli a Fiumicino

Viminale: «Rafforzare dispositivi di vigilanza durante le festività»

Covid, manifestazioni e controlli durante le feste. Il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto oggi dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha toccato più temi. Presenti, oltre al sottosegretario Nicola Molteni, anche i vertici delle forze dipolizia, il Capo di Stato maggiore della Difesa, il Comandante del Covi e i vertici degli organismi di informazione e sicurezza. E' stato disposto il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza all'interno del territorio nazionale durante le festività.

Puzzer, foglio di via da Pordenone: il leader No Green pass ha provato a occupare l'ospedale

Nel corso della riunione si è discusso delle manifestazioni di rilievo che si sono tenute dall'1 gennaio al 6 dicembre 2021. Il totale ammonta a 15.827, di cui 4.674 hanno riguardato le politiche governative di contenimento della

pandemia e la certificazione verde. Inoltre è emerso che, anche in relazione alle ingenti risorse pubbliche destinate a sostenere l'economia, è stata intensificata l'attività di prevenzione antimafia, ed è stato anche sollecitato il potenziamento dei dispositivi generali di prevenzione per il contrasto dei «reati di strada».