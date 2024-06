Mercoledì 12 Giugno 2024, 05:20

Dario Nardella, sindaco uscente a Firenze, ha avuto 106 mila preferenze. Uno degli amministratori che hanno fatto il pieno di consensi a queste Europee.

Secondo lei a cosa è dovuto questo successo?

«Ci sono due fattori. Da un lato c'è il successo di figure politiche riconoscibili e credibili perché legate ai territori. Dall'altra c'è il merito della Schlein che ha incarnato una leadership coraggiosa, giovane e fresca. Ha intuito la forza di liste molto plurali in cui si poteva valorizzare la componente dei territori e la forza dei sindaci».

Altri invece hanno preferito puntare su candidature “attrai-voti”, vedi Salis a Vannacci.

«Anche il Pd ha voluto figure della società civile come Strada, Ruotolo, Annunziata e Tarquinio, ma a differenza delle altre liste noi abbiamo fatto un mix. Altri si sono affidati al leader, come Meloni e Conte, oppure a figure esterne ai partiti e sopra le righe. E' il caso di Vannacci. La nostra forza è che abbiamo una classe politica e di governo che parla coi cittadini, i giovani, la società».

Con l'arrivo degli amministratori locali in Europa bisogna aspettarsi il ritorno di una politica territoriale?

«Visto che l'argomento torna periodicamente vorrei precisarlo: non esiste un partito dei sindaci, non lo è il Pd e secondo me non deve esserlo il Pd. Non esiste una corrente dei sindaci nel Pd. Esiste invece un partito con i sindaci e tra le tante frecce nell'arco abbiamo anche quella degli amministratori. In Europa possiamo portare questo valore aggiunto di esperienza sul territorio. È ciò di cui ha bisogno l'Europa: essere percepita dai cittadini come un ente molto vicino e concreto. Il linguaggio dei sindaci potrà essere molto utile nel Partito socialista europeo».

Lei era contrario al vincolo Pd sul terzo mandato sopra i 15mila abitanti.

«Non tutti i mali infatti vengono per nuocere. In principio ero per togliere il vincolo, non ne ho mai fatto una battaglia ideologica e cercavo una sintesi tra le due posizioni perché credo sia importante il dialogo tra rappresentanti politici che siedono in parlamento e coloro che sono sul territorio. Sarebbe sbagliato dividere questi due blocchi. Stavolta però è stata trovata una strada altrettanto positiva, con una modalità che valorizza l'esperienza accumulata da una intera generazione di sindaci. Di questo bisogna dare atto alla Schlein e al gruppo dirigente Pd».

Lascia Firenze dopo 10 anni, come va a finire la partita per entrare a Palazzo Vecchio?

«Sto coi piedi per terra ma sono fiducioso. Da almeno 2-3 settimane il vento a Firenze è cambiato, già abbiamo smentito i sondaggi che ci davano tallonati dalla destra. In vista del ballottaggio abbiamo la spinta delle europee. Poi c'è Sara Funaro, una candidata autorevole, ha tutte le carte in regola per essere il primo sindaco donna di Firenze».